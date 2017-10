EBWE gewährt 500 Millionen Dollar Kredit für TANAP-Projekt

Baku, 18. Oktober, AZERTAC

Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) hat Aserbaidschan einen Kredit in Höhe von 500 Millionen Dollar für den Bau der 1850 Kilometer langen Transanatolischen Gaspipeline (TANAP) gewährt.

Wie AZERTAC unter Berufung auf die Bank berichtet, wurde die endgültige Überprüfung des Kreditprojektes am 18. Oktober vom Vorstand der Bank genehmigt.

Diese Finanzmittel sollen der Geschlossenen Aktiengesellschaft “Südlicher Gaskorridor“ zugewiesen werden. Der Kredit wird auf die Finanzierung von einem Teil der Verpflichtungen des Kreditnehmers zum TANAP gerichtet werden.

Das Projekt für den Bau der Transanatolischen Pipeline (TANAP) sieht den Transport des Erdgases aus dem Gasfeld Schah Denis II im Kaspischen Meer (Aserbaidschan) in die Türkei und von dort nach Europa vor.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 8,62 Milliarden Dollar. Neben der EBWE haben das TANAP-Projekt noch eine Reihe von anderen internationalen Finanzinstitutionen unterstützt. Die Weltbank hat 800 Millionen Dollar und die Asiatische Infrastruktur-Investmentbank 600 Millionen Dollar bereitgestellt. Auch die Europäische Investitionsbank erwägt die Finanzierung des TANAP-Projekts.

Neben dem TANAP Projekt ist auch der Bau der Südkaukasus-Pipeline (SCP) und der Transadriatischen Pipeline (TAP) ein Bestandteil des Programms des Südlichen Gaskorridors“.

Der 3500 Kilometer lange südliche Gaskorridor bringt spätestens 2020 Erdgas aus Aserbaidschan in die Europäische Union. Die anfängliche Durchlassfähigkeit der Pipeline wird voraussichtlich auf 16 Milliarden Kubikmeter pro Jahr geschätzt. Über 6 Milliarden Kubikmeter werden in der Mitte 2018 in die Türkei und 10 Milliarden Kubikmeter nach Europa geliefert werden.

Aktionäre sind am Projekt "TANAP" so beteiligt: Geschlossene AG “Südlicher Gaskorridor“ (58%), BOTAS (30%) und BP (12%).