ESC 2020 in Rotterdam: Samira Efendi singt für Aserbaidschan

Baku, 28. Februar, AZERTAC

Der TV-Sender Ictimai hat bestätigt, dass Samira Efendi Aserbaidschan beim Eurovision Song Contest in Rotterdam vertritt. Die 28-jährige Kandidatin ist in einem internen Auswahlverfahren ermittelt worden, wie AZERTAC berichtet. Dabei standen fünf Künstler zur Wahl: Laman Dadaschova, Elvin Novruzov, Jabrail Rasulov, Riad Abdulov und eben Samira Efendi. Eine Gruppe internationaler Musikexperten, die aus Produzenten, Komponisten, Journalisten, Fernsehschaffenden und Textern bestand, hat über die Kandidaten abgestimmt. Es war bereits Efendis fünfter Anlauf, ihr Land beim ESC zu vertreten. Am 12. Mai kämpft sie im ersten Halbfinale um den Finaleinzug - mit welchem Song steht noch nicht fest.

Samira Efendi kommt am 17. April 1991 in Aserbaidschans Hauptstadt Baku zu Welt. Schon in ganz jungen Jahren ist sie Solistin in der Kinderphilharmonie. Später besucht sie das Musik-Konservatorium und belegt unter anderem Kurse in Popmusik. In den vergangenen Jahren nimmt die Sängerin in ihrem Heimatland an mehreren Castingformaten teil, unter anderem an der aserbaidschanischen Ausgabe von "The Voice". Dort belegt sie den dritten Platz.

Aserbaidschan ist seit 2008 beim Eurovision Song Contest dabei und konnte ihn bereits einmal gewinnen. 2011 holten Ell & Nikki in Düsseldorf den Sieg in die Kaukasus-Republik. Farid Mammadov belegte in Malmö 2013 einen guten zweiten Platz. Danach waren die Ergebnisse für Aserbaidschan eher mäßig. 2018 schaffte Aisel in Lissabon nicht mal den Finaleinzug. Im vergangenen Jahr gelang dann Chingiz in Tel Aviv mit Platz acht ein Achtungserfolg.