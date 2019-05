ESC-Auftritt von Madonna offiziell bestätigt

Baku, 17. Mai, AZERTAC

Als "Sensations-Act" beim Eurovision Song Contest 2019 war US-Star Madonna schon länger im Gespräch. Doch bis wenige Tage vor der großen Final-Show in Tel Aviv schien ihr Auftritt als Interval-Act noch immer nicht sicher. Zwar hatten Kan, der ausführende Sender in Israel, sowie Madonnas Plattenfirma den Auftritt bereits bestätigt, doch seitens der European Broadcasting Union (EBU) gab es bis Donnerstagnachmittag kein grünes Licht. Am Abend kam dann die offizielle Bestätigung von Jon Ola Sand, Executive Supervisor der EBU: "Wir freuen uns endlich bestätigen zu können, dass Musik-Ikone Madonna beim Eurovision Song Contest auftritt." Zuvor hatte es nach Informationen eines EBU-Sprechers noch keinen unterschriebenen Vertrag zwischen der Sängerin und den Organisatoren des weltweit größten Musikwettbewerbs gegeben. Ohne Vertrag hätte die Sängerin dort nicht auftreten dürfen. Inzwischen sei der Kontrakt aber unterzeichnet worden, sagte der für die Übertragung verantwortliche Sender Kan.

In der Finalshow am 18. Mai wird Madonna zwei Songs präsentieren - zum einen ihren Hit "Like A Prayer" von 1989 mit einem 35-köpfigen Chor, und zum anderen - als Weltpremiere - den neuen Titel "Future" im Duett mit dem Rapper Quavo. Das Lied stammt von Madonnas neuem Album "Madame X", das am 14. Juni erscheint.

Am Mittwoch war die Sängerin in Tel Aviv gelandet. Doch während es auf ihrer Homepage keine Hinweise auf einen Auftritt im ESC-Finale gab, postete sie bei Instagram: "Madame X bereitet etwas Besonderes für ihre Fans vor". Ob es sich bei diesem Miniclip um einen Ausschnitt ihrer Probe für das ESC-Finale handelt, verrät die Diva allerdings nicht.