EURO 2021 wird weiterhin in 12 verschiedenen Städten ausgetragen

Baku, 9. April, AZERTAC

Nachdem die Europameisterschaft 2020 wegen der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr verschoben wurde, kümmern wir uns hier um die aktuellsten Nachrichten rund um die Fußball EM 2021, die von 11. Juni bis 11. Juli 2021 stattfindet.

Vom Prinzip her hat sich nicht viel zur geplanten Ausgabe im Jahr 2020 verändert. Die EURO 2021 wird weiterhin in 12 verschiedenen Städten- in St. Petersburg, London, München, Baku, Rom, Bukarest, Dublin, Kopenhagen, Bilbao, Glasgow, Budapest und Amsterdam ausgetragen. Ferner nehmen auch im Jahr 2021 insgesamt 24 Mannschaften an der EM-Endrunde teil und auch die Gruppenauslosung ist bereits seit 30. November 2019 bekannt.