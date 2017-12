Einzellaustellung von Omar Eldarov im Heydar Aliyev Zentrum

Baku, 22. Dezember, AZERTAC

Im Heydar Aliyev Zentrum in Baku hat sich anlässlich des 90-jährigen Jubiläums vom hervorragenden Bildhauer, dem Volkskünstler, Mitglied der Aserbaidschanischen Nationalen Akademie der Wissenschaften, Rektor der Aserbaidschanischen Staatlichen Akademie der Künste Omar Eldarov eine Einzellausstellung des Künstlers mit dem Namen “Schönheit und Monumentalität“ eröffnet, berichtet AZERTAC.

Der Einladung folgten Staats- und Regierungsbeamten, Abgeordneten, Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur und Kunst.

Vizepräsidentin der Heydar Aliyev Stiftung Leyla Aliyeva, der Assistent der Ersten Vizepräsidentin von Aserbaidschan, Direktor des Heydar Aliyev Zentrums Anar Alakbarov, sowie der verdiente Architekt Aserbaidschans Rasim Aliyev traten bei der Veranstaltung auf und sprachen in ihren Reden das große Schaffen von Omar Eldarov an.

A. Alakbarov las eine Glückwunschadresse der Ersten Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva an Omar Eldarov anlässlich seines 90-jährigen Jubiläums.

Vizepräsidentin der Heydar Aliyev Stiftung Leyla Aliyeva gratulierte dem berühmten Bildhauer und wünschte ihm viel Erfolg bei seinem Schaffen.

Omar Eldarov bedankte sich beim Staatschef Ilham Aliyev, der First Lady Mehriban Aliyeva und Leila Aliyeva.

Dann lernten Gäste die Ausstellung kennen.

In der Ausstellung werden mehr als 30 Skulpturmuster von Omar Eldarov aus Bronze, Holz, Stein und anderen Materialien zur Schau gestellt.

Omar Eldarov ist der Autor von Skulpturen, Denkmälern einer von vielen herausragenden Persönlichkeiten, einschließlich den in der Ehrenallee errichteten Denkmälern von Nationalleader Heydar Aliyev, der hervorragenden aserbaidschanischen Ophthalmologin, Akademikerin Zarifa Aliyeva.

Omar Eldarov erhielt zahlreiche staatliche Auszeichnungen und Ehrentitel. Im Jahr 1960 wurde er mit dem Ehrentitel des verdienten Künstlers der Aserbaidschanischen SSR ausgezeichnet und im Jahr 1967 wurde er zum korrespondierenden Mitglied der Russischen Akademie der Künste gewählt. Im Jahre 1980 wurde er für das zum Andenken an den tadschikischen Schriftsteller und Intellektuellen

Sadriddin Aini in der Stadt Djuschambe errichtete und von ihm skulptierte Denkmal mit dem Staatspreis der UdSSR ausgezeichnet. Im Jahr 1982 wurde Omar Eldarov mit dem Staatspreis Aserbaidschans, im Jahr 1997 mit dem Orden “Istiqlal“, im Jahr 2009 mit Heydar Aliyev-Preis und im Jahr 2017 mit dem Orden “Heydar Aliyev“ ausgezeichnet.

Omar Eldarov ist auch der Autor eines zum Gedenken an die 77. aserbaidschanische Division in Sewastopol errichteten Denkmals. Die von ihm geschaffenen Skulpturen sind in mehreren Ländern errichtet.

Omar Eldarov ist nicht nur Autor monumentaler Denkmäler, sondern auch einer Reihe von Mustern der frei stehenden Skulptur.