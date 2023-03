Eli Cohen: Aserbaidschan ist strategischer Partner Israels

Jerusalem, 29. März, AZERTAC

Aserbaidschan ist ein strategischer Partner Israels. Die Eröffnung der aserbaidschanischen Botschaft in Israel spiegelt die strategischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern wider.

AZERTAC zufolge sagte dies der israelische Außenminister Eli Cohen auf einer gemeinsamen Presseerklärung mit dem aserbaidschanischen Außenminister Jeyhun Bayramov.

Er betonte, dass die Eröffnung der aserbaidschanischen Botschaft in der dreißigjährigen Geschichte unserer Beziehungen von großer Bedeutung sei. “Wir arbeiten in den Bereichen regionale Sicherheit, Energie, Tourismus und auf anderen Gebieten. Eine der größten jüdischen Gemeinden in der muslimischen Welt ist in Aserbaidschan“, so Eli Cohen.