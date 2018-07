Ende Juli eröffnet aserbaidschanisches Handelshaus in Riga

Baku, 2. Juli, AZERTAC

Ende Juli wird in der lettischen Hauptstadt Riga aserbaidschanisches Handelshaus eröffnet.

AZERTAC zufolge gab das der amtierende Präsident des Fonds zur Export- und Investitionsförderung (AZPROMO) in Aserbaidschan Yusif Abdullayev bekannt.

Ihm zufolge wird es das erste Handelshaus Aserbaidschans in der Europäischen Union sein. Im laufenden Jahr soll noch ein weiteres aserbaidschanisches Handelshaus in den Vereinigten Arabischen Emiraten eröffnet werden. Darüber hinaus wird in China die Eröffnung eines aserbaidschanischen Weinhauses und einer Reihe von Handelshäusern in verschiedenen Regionen dieses Landes erwartet.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass das erste Handelshaus von Aserbaidschan im Ausland im Mai 2017 in Minsk eröffnet wurde.