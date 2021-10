Erdbeben der Stärke 4.5 im Iran

Teheran, 21. Oktober, AZERTAC

In der iranischen Provinz Kriman bebte heute die Erde mit einer Stärke von 4.5, wie das iranische Büro von AZERTAC unter Berufung auf das Seismologische Zentrum der Universität Teheran mitteilte.

Laut Angaben des Zentrums ereignete sich das Beben am Donnerstag, dem 21. Oktober 2021, morgens um 09:35 Lokalzeit in einer Tiefe von 10 km.

Anhand der vorläufigen seismischen Daten müsste das Erdbeben von fast allen in der Nähe des Epizentrums gespürt worden sein. Es ist zu an Gebäuden in einer Reihe von Siedlungen gekommen.

Es gibt noch keine Berichte über Schäden Opfer und Verletzte.

Rettungshelfer und Notärzte wurden ins Erdbebengebiet entsandt.

Das ist bereits das dritte Beben im laufenden Monat in dieser iranischen Provinz.