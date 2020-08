Erdbeben der Stärke 4,6 in der Türkei

Ankara, 8. August, AZERTAC

Am Freitagabend kam es in der südöstlichen Provinz Bitlis im südlichen Landkreis Hizan zu einem Erdbeben der Stärke 4,6 auf der Richter-Skala.

AZERTAC zufolge teilte das die türkische Katastrophenschutzbehörde AFAD über ihre Internetseite mit.

Das Erdbeben ereignete sich um 22.20 Uhr (Ortszeit) in einer Tiefe von rund sieben Kilometern. Bis in den frühen Morgen kam es zu neun Nachbeben in der Region Hizan. Wie das Innenministerium vermeldet, gebe es derzeit keine Informationen über vorliegende Schäden oder Verletzte.

Das Erdbeben-Observatorium Rasathane der Bogazici Universität in Istanbul meldet das Erdbeben mit einer Stärke von 4,7 und einer Tiefe von nur 2,3 Kilometern.