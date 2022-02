Erdbeben in Afghanistan

Baku, 15. Februar, AZERTAC

In Afghanistan wurde heute ein Erdbeben mit einer Stärke von 4.8 registriert. Laut Angaben Indiens nationalen Zentrums für Seismologie (NCS) ereignete sich das Beben am Dienstag, dem 15. Februar 2022, morgens um 09:03 Lokalzeit 55 km nordwestlich von der Stadt Faizabad (Faīẕābād, Badakhshan) in einer Tiefe von 10 km.

Es gibt zunächst keine Berichte über Verletzte und Schäden. Mehrere Orte in der Nähe des Epizentrums wurden wahrscheinlich vom Beben betroffen.