Erdbeben in China: Mindestens drei Tote und 60 Verletzte

Peking, 16. September, AZERTAC

Bei einem Erdbeben im Südwesten Chinas sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen, teilte das chinesische Büro von AZERTAC mit.

Wie Staatsmedien am Donnerstag berichteten, wurden zudem mindestens 60 Menschen verletzt - drei von ihnen erlitten schwere Verletzungen. 6904 weitere Menschen wurden evakuiert.

Das Beben ereignete sich am Donnerstag in den frühen Morgenstunden um 04:33 Lokalzeit im Kreis Luxian in der Provinz Sichuan und

erreichte eine Stärke von 6,0. Die staatliche “Volkszeitung“ berichtete von schweren Schäden. Demnach stürzten 737 Häuser ein, mehr als 7000 Gebäude wurden zudem beschädigt. Es kam zu Stromausfällen. Die Rettungsarbeiten dauerten an.