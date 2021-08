Erdbeben in Neuseeland

Baku, 9. August, AZERTAC

Ein Beben mit einer Stärke 5.5 ereignete sich 1576,8 km südwestlich von der Stadt Bluff und 1708 km südwestlich von der Stadt Dunedin in Neuseeland, wie der United States Geological Survey (USGS) mitteilte. Laut Angaben des Instituts ereignete sich das Beben am Montag, dem 9. August 2021 in einer Tiefe von 10 km unter dem Epizentrum.

Über Schäden wurde zunächst nichts bekannt.