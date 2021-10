Erdbeben mit einer Stärke von 5.1trifft Indonesien

Baku, 1. Oktober, AZERTAC

In Indonesien bebte heute die Erde mit einer Stärke von 5.1. Laut Angaben Indonesiens staatlicher Agentur für Meteorologie, Klima und Geophysik (BMKG) ereignete sich das Beben am Freitag, dem 1. Oktober 2021, früh abends um 19:15 Lokalzeit 57 km nordwestlich von der Stadt Dompu (Dompu Regency, West Nusa Tenggara) in einer Tiefe von 22 km.

Auch das Deutsche GeoForschungsZentrum in Potsdam (GFZ) meldete das Erdbeben und gab abweichend eine Stärke von 4.9 an. Eine dritte Agentur, das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC), gab die Stärke des Bebens als 4.9 an.

Anhand der vorläufigen seismischen Daten müsste das Erdbeben von fast allen in der Nähe des Epizentrums gespürt worden sein. Es ist nicht auszuschließen, dass es zu geringen bis mittleren Schäden an Häusern und anderen Gebäuden gekommen ist.