Erfolgreicher Auftakt: Aserbaidschans Schachspieler Shakhriyar Mamedyarov startet mit Sieg in den Oslo Esports Cup

Baku, 23. April, AZERTAC

Ab 22. April wird in Oslo das nächste Turnier der Meltwater Champions Chess Tour, der Oslo Esports Cup ausgetragen. Das Turnier ist wie gewohnt ein Online-Turnier, aber die acht Teilnehmer, darunter Magnus Carlsen, werden alle in Oslo vor Ort sein.

Die Meltwater Champions Chess Tour wurde am 22. April mit einem “Esport“-Event fortgesetzt. Am Vorabend wurde das Turnier mit einer Eröffnungszeremonie in Anwesenheit der Spieler offiziell gestartet. Acht Spieler bestreiten ein Online-Turnier, werden aber während des Turniers in Oslo vor Ort sein.

Das erste “Major-Turnier“ der aktuellen Saison wird vom 22. bis 28. April ausgetragen und ist das dritte von insgesamt neun Elite-Turnieren der Tour in dieser Saison. Magnus Carlsen konnte die ersten beiden Turniere gewinnen und strich bisher 63.500 Dollar an Preisgeldern ein.

Die Teilnehmer:

Magnus Carlsen - #1 der aktuellen Gesamtrangliste (Qualifiziert über Airthings Masters)

Jan Krzysztof-Duda - #2 der aktuellen Gesamtrangliste (Qualifiziert über Charity Cup)

Liem Quang Le - #4 der aktuellen Gesamtrangliste (Qualifiziert über die Gesamtrangliste)

Eric Hansen - #8 der aktuellen Gesamtrangliste (Qualifiziert über die Gesamtrangliste)

Jorden van Foreest - Wildcard

Anish Giri - Wildcard

Shakhriyar Mamedyarov - Wildcard

Praggnanandhaa R - Wildcard

Die Spieler werden sieben Tage lang jeden Tag ein Match mit vier Spielen bestreiten, wobei derjenige gewinnt, der insgesamt die meisten Punkte - und Geld - sammelt.

Der aserbaidschanische Schachspieler Shakhriyar Mamedyarov startete mit Sieg in den Oslo Esports Cup. Er besiegte den Vietnamesen Liem Quang mit einem 2,5:1,5.

Das Geschehen wird live mit Kommentaren vom Austragungsort über die YouTube- und Twitch-Kanäle von chess24.com übertragen. Spielbeginn ist jeweils um 18:00 Uhr MESZ / 16:00 Uhr UTC.

Das dritte Turnier der Serie ist mit einem Preisfonds von 210.000 Dollar dotiert.