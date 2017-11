Eröffnung der costa-ricanischen Botschaft in Aserbaidschan

Baku, 29. November, AZERTAC

Am 29. November hat sich in Baku die Eröffnung der Botschaft von Costa Rica eröffnet.

Der Eröffnungsveranstaltung folgten der Minister für auswärtige Angelegenheiten und Religion der Republik Costa Rica Manuel González Sanz, der stellvertretende Außenminister Aserbaidschans Nadir Huseynov, sowie Vertreter des in Aserbaidschan akkreditierten diplomatischen Corps und andere Beamten.

Im Interview mit Journalisten sagte Manuel Gonzalez Sanz, dass die Eröffnung der costa-ricanischen Botschaft in Baku eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern spielen wird. Er sprach auch den armenisch-aserbaidschanischen Berg-Karabach-Konflikt an und betonte, dass sein Land für eine friedliche Beilegung des Konfliktes ist. Er fügte hinzu, dass alle Konflikte in der Welt friedlich gelöst werden sollten.