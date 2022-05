Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva gratuliert allen Muslimen in ihrem Instagram-Beitrag zum Ramadan

Baku, 2. Mai, AZERTAC

Die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, hat anlässlich des heiligen Ramadan einen Instagram-Beitrag veröffentlicht, wie AZERTAC mitteilte.

In der Veröffentlichung heißt es: “Ich gratuliere dem aserbaidschanischen Volk und allen Muslimen in der Welt aufrichtig anlässlich des Ramadan! Ich wünsche, dass alle Wünsche, reinen Absichten und Gebete, die an diesen gesegneten Feiertagen verrichtet werden, angenommen werden. Möge der allmächtige Gott jedem von euch Gesundheit und Glück, unserem Vaterland Frieden und Ruhe schenken!