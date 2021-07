Ersten Absolventen der Bakuer Filiale der Russischen Ersten Staatlichen Medizinische Setschenow-Universität Moskau Diplome überreicht

Baku, 7. Juli, AZERTAC

Am Dienstag, dem 6. Juli wurden den ersten Absolventen der Bakuer Filiale der Russischen Ersten Staatlichen Medizinischen Setschenow-Universität Moskau die Diplome überreicht.

Der zu einem Besuch in Aserbaidschan weilende russische Gesundheitsminister Mikhail Murashko, der erste stellvertretende Gesundheitsminister Teymur Musayev, der Bildungsminister Emin Amrullayev, der russische Botschafter in Aserbaidschan Michail Bocharnikov, die Vorstandsvorsitzende des Prüfungszentrums Maleyka Abbaszade und andere Beamte nahmen an der Veranstaltung teil.