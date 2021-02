Erster Containerzug China-Aserbaidschan in Baku gekommen

Baku, 17. Februar, AZERTAC

Im laufenden Jahr ist der erste mit 50 Containern beladene Güterzug aus China nach 15 Tagen Fahrzeit gut in Baku angekommen.

Das teilte die ADY Container GmbH der Nachrichtenagentur AZERTAC mit.

Die Container mit einer Länge 40 Fuß wurden per Feederschiff "Beket Ata" von Aktau in Kasachstan nach Alat in Baku befördert.

15 der Container sollen nach Tiflis geschickt werden.

Bis Ende dieses Jahres plant die ADY Container GmbH den Transport von rund 50 Containerblockzügen in Richtung China-Aserbaidschan.