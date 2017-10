Erster Güterzug, der auf Strecke Baku-Tbilisi-Kars verkehren wird, abgefertigt

Baku, 24. Oktober, AZERTAC

Der erste Güterzug, der die Strecke Baku-Tbilisi-Kars befahren wird, ist abgefertigt worden.

Darüber hat das Unternehmen “ADY Express“ informiert, berichtet AZERTAC.

Der Zug, der aus 82 Containern besteht, ist von der kasachischen Haltestelle Kustanay nach Mersin in der Türkei abgefahren. Der Zug wird zuerst im Hafen Kurik ankommen. Und von dort wird die Ladung per Schiff in den Bakuer Internationalen Seehandelshafen transportiert werden. Dann wird der Frachttransport auf der Strecke Baku-Tbilisi-Kars erfolgen, hieß es in der Meldung