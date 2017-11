Erstes Haselnussfestival in Zagatala FOTOREPORTAGE

Zagatala, 18. November, AZERTAC

Zum ersten Mal wurde in der Zagatala Region Aserbaidschans ein Haselnussfestival veranstaltet.

Auf dem Festival wurde eine reiche Auswahl an Haselnussprodukten ausgestellt. Im Rahmen des Festivals wurden zugleich verschiedene Wettbewerbe durchgeführt. Die Haselnussproduktion spielt eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Landwirtschaft in Aserbaidschan. Zagatala nimmt einen besonderen Platz in der Haselnussproduktion in Aserbaidschan ein.

Rund 35.000 Tonnen Haselnüsse werden jährlich in Aserbaidschan produziert.

Derzeit werden landesweit in einer Fläche von 55 ha verschiedene Haselnusssorte angebaut. Haselnusssorten, die heute in Aserbaidschan angebaut werden, gehören zur Spitzenklasse und finden einen raschen Absatz auf ausländischen Märkten. Diese Anbaufläche sollten 80 Hektar erreichen.

Aserbaidschan exportiert Haselnuss hauptsächlich nach Italien, Russland und Deutschland.