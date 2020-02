Europäische Karabach-Kundgebung in Berlin

Baku, 18. Februar, AZERTAC

Am Randes 28. Jahrestags des Völkermords von Chodschali wird am 22. Februar in Berlin die europäische Karabach-Kundgebung stattfinden.

Die Kundgebung wird vom Staatlichen Komitee für die Arbeit mit der Diaspora und der Allianz der Aserbaidschaner in Deutschland organisiert, wie das Komitee gegenüber AZERTAC erklärte.

Das Meeting findet von 13.00 bis 15.00 Uhr deutscher Zeit auf dem Pariser Platz (Pariser Platz 10117) in der Nähe von Brandenburger Toren statt.

An der Veranstaltung werden voraussichtlich in Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und anderen europäischen Ländern lebenden Aserbaidschaner sowie Mitglieder von Diasporaorganisationen befreundeter Völker teilnehmen.

Teilnehmer werden bei der der Kundgebung folgende Slogans wie "Karabach ist Aserbaidschan!", "Wir sagen Nein zum Terrorismus!", "Aserbaidschan fordert Gerechtigkeit für Chodschali!", "Seid gegenüber Chodschali nicht gleichgültig!", "Karabach ist unser Recht!", “Stoppt armenische Lügen“ rufen und die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf die Okkupationspolitik Armeniens gegen Aserbaidschan lenken.