Ex-Trainer von Manchester United Michael Bennett unterzeichnet mit FC Neftçi Baku Vertrag

Baku, 14. September, AZERTAC

Der ehemalige Trainer von FC Manchester United Michael Bennett hat mit dem aserbaidschanischen FC Neftçi Baku einen Vertrag für ein Jahr unterzeichnet.

AZERTAC zufolge wurde Michael Bennett zum Direktor der Fußballakademie “Neftçi” ernannt.

Der 55. Jährige spielte in den Jahren 1979-1994 für die britischen Fußballvereine "Bolton Wanderers", "Wolverhampton Wanderers", "Cambridge United", "Preston Nort End", "Carlisle United" und den finnischen FC "Koparit Kuopio".

Er arbeitete in den Jahren 1999-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2014 als Trainer in einer Reihe von Fußballakdemien und Kinderfußballschulen.

In den Jahren 2014-2018 arbeitete er an der Schule “Manchester United“ in Baku. Michael Bennett hat eine UEFA-Pro-Lizenz.