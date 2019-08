Explosion eines Tankwagens in Tansania: Viele Opfer

Baku, 10. August, AZERTAC

In Tansania sind mindestens 60 Menschen bei der Explosion eines Tankwagens getötet worden, 65 weitere wurden verletzt. Das Unglück ereignete sich 200 Kilometer westlich der Hauptstadt Dar es Salaam in Morogoro. Augenzeugen berichten, dass es zuvor zu einem Unfall mit dem Tanklaster gekommen sei. Sie sagten, die Leute versuchten, Treibstoff abzusaugen, als der Tanker in Flammen aufging und explodierte.

"Wir waren traurig über die Nachricht der Explosion in Morogoro, bei dem mehrere Menschen verbrannt sind", sagte Regierungssprecher Hassan Abbasi auf Twitter.