FAO: Die weltweiten Lebensmittelpreise steigen im Juli für den 2. Monat

Baku, 6. August, AZERTAC

Die weltweiten Lebensmittelpreise stiegen im Juli zum zweiten Mal in Folge, was auf höhere Preise für Pflanzenöl und Milchprodukte zurückzuführen ist, teilte die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) am Donnerstag mit.

Mit durchschnittlich 94,2 Punkten im letzten Monat stieg der FAO-Lebensmittelpreisindex gegenüber dem Vormonat um 1,2% oder 1,1 Punkte.

Der FAO-Lebensmittelpreisindex ist ein handelsgewichteter Index, der die internationalen Marktpreise von fünf großen Lebensmittelgruppen abbildet.

Der Pflanzenölpreisindex verzeichnete mit 7,6% den höchsten Anstieg unter allen Subindizes, ein Fünfmonatshoch.

Der FAO-Milchpreisindex stieg im Monat um 3,5%, wobei alle Produkte von Butter und Käse bis hin zu Milchpulver stiegen.

Der Zuckerpreisindex stieg gegenüber Juni um 1,4%, da die starken Zahlen der Zuckerverbrennung aus Brasilien die Auswirkungen steigender Energiepreise und die Aussichten auf eine geringere Zuckerproduktion in Thailand aufgrund einer schweren Dürre nur teilweise abschwächten.

Im vergangenen Monat blieb der FAO-Getreidepreisindex mit durchschnittlich 96,9 Punkten praktisch unverändert.

Im Gegensatz dazu fiel der Fleischpreisindex im Juli gegenüber dem Vormonat um 1,8%, so die FAO.