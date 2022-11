First Lady von Aserbaidschan Mehriban Aliyeva besucht Ausstellung ”Illusionen der Zeit“ in Samarkand VIDEO

Samarkand, 11. November, AZERTAC

Am Rande des 9. Gipfels der Organisation Türkischer Staaten, First Lady der Republik Aserbaidschan Mehriban Aliyeva, First Lady der Republik Usbekistan Ziroatkhon Mirziyoyeva, First Lady der Republik Türkiye Emine Erdogan und Ehefrau des Ministerpräsidenten von Ungarn Aniko Levai hat die im Expo Center in Samarkand organisierte Ausstellung ”Illusionen der Zeit“ besucht.

Die grenzenlosen Sandsteine in der Ausstellung scheinen die Geheimnisse der Vergangenheit zu bergen. Die Decke der Ausstellungshalle ist so gestaltet, dass sich der Mensch beim Blick zum Himmel in einer Galaxie wie von Sternen umgeben fühlt.

In der Ausstellung werden auch unterschiedliche und altertümliche Schmucksachen und andere Gegenstände zur Schau gestellt.