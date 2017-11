Forum zum Thema “Berg-Karabach“ in Brüssel

Baku, 18. November, AZERTAC

Die in Europa lebenden Aserbaidschaner werden am 20. November in der belgischen Hauptstadt Brüssel ein Forum zum Thema “Berg-Karabach“ abhalten.

Wie AZERTAC unter Berufung auf den Pressedienst des Parlaments berichtet, werden auf dem Forum Informationen und Wahrheiten über die Geschichte des aserbaidschanisch-armenischen Berg-Karabach-Konfliktes, die Ursachen des Konflikts, Versuche der armenischen Seite, die Beilegung des Konfliktes zu hindern, vermittelt werden. Darüber hinaus wird Plan gemeinsamer Aktivitäten der aserbaidschanischen Diaspora-Organisationen in Europa in Richtung einer internationalen Anerkennung des Völkermordes von Chodschali erörtert werden.

Es ist die Teilnahme von Beamten, Parlamentariern aus Aserbaidschan, der Türkei, Moldawien, Georgien, dem Irak, einer Reihe von europäischen Ländern am Forum zu erwarten.