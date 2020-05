Französisch-Aserbaidschanischer Wirtschaftsrat wird Online-Seminar abhalten

Paris, 6. Mai, AZERTAC

Das Mouvement des entreprises de France (MEDEF) (deutsch etwa: Bewegung der Unternehmen Frankreichs), der aserbaidschanische Wirtschaftsrat, das aserbaidschanische Wirtschaftsministerium, der aserbaidschanischen Fonds zur Export- und Investitionsförderung in Aserbaidschan (AZPROMO) und die französisch-aserbaidschanische Industrie- und Handelskammer werden am 12. Mai per Videokonferenz ein Online-Seminar abhalten, wie das französische Büro mitteilte.

Das Seminar wird vom aserbaidschanischen Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov und dem Generaldirektor des Wirtschaftsrats von "MEDEF International", Philippe Gauthier geleitet.

Die Seiten werden die aktuelle wirtschaftliche Lage in den beiden Ländern und mögliche Auswege aus der Corona-Krise erörtern.