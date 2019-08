Fußball-Turnier in Kiew: Aserbaidschanische U-17-Fußballnationalmannschaft trifft heute auf Ukraine

Baku, 27. August, AZERTAC

Die aserbaidschanische U-17-Fußballnationalmannschaft wird heute auf dem internationalen Viktor Bannikov-Turnier in Kiew ihr zweites Spiel in der Gruppe C austragen. Sie wird im Stadion Jubileiny auf die ukrainische Mannschaft treffen. Das Match beginnt um 18:00 Bakuer Zeit, teilt AZERTAC mit.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass die aserbaidschanische Mannschaft beim ersten Spiel gegen Israel mit 0:6 unterlag.

Die U-17-Nationalmannschaft wird am 29. August gegen Lettland spielen.