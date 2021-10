Füsuli: Präsident Ilham Aliyev legt im Dorf Dovlätyarli Grundstein für Smart Village VIDEO

Füsuli, 18. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva sind am Sonntag, dem 17. Oktober in der von der armenischen Besatzung befreiten Region Füsuli gewesen.

Das Staatsoberhaupt und First Lady Mehriban Aliyeva machten sich mit dem Projekt "Smart Village" kennen, das im Dorf Dovlätyarli in der Region Füsuli umgesetzt werden soll.

Nach dem Projekt sollten in der Anfangsphase insgesamt 450 Häuser mit drei, vier und fünf Zimmern gebaut werden. Im Dorf werden auch eine Reihe von Geschäftsprojekte umgesetzt werden. Geplant ist die Gründung von Unternehmen für Kartoffelanbau. In diesen Unternehmen werden 40 Dauer- und etwa 300 Saisonarbeitsplätze geschaffen werden. Nach dem Projekt “Smart Village“ wird das System wie grüne und alternative Energie, Smart Management eingeführt werden.

Dann legte Präsident Ilham Aliyev den Grundstein für das Smart Village, das im Dorf Dovlätyarli im Rayon Füsuli gebaut werden soll.