Füsuli: Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva pflanzen Bäume im neuen Stadtpark VIDEO

Füsuli, 18. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva weilten am Sonntag, dem 17. Oktober zu einem Besuch in von der armenischen Besatzung befreiten Region Füsuli, berichtete AZERTAC.

Beim Besuch im Rayon Füsuli lernten sie die Bedingungen kennen, die im zentralen Stadtpark geschaffen werden sollten.

Der Vorsitzende des Komitees für Stadtbau und Architektur, Anar Guliyev, informierte den Präsidenten und die First Lady über den neuen Park, der in der Stadt Füsuli gebaut werden soll.

Er teilte ihnen mit, dass hier ein 21 Hektar großer Waldpark angelegt werden wird. Es ist vorgesehen, hier in der Umgebung des Parkes mehr als 5.000 Eldar-Kiefer, immergrüne Zypressen, Oliven, orientalische Platanen, Ahorne und andere Bäume zu pflanzen.

Anschließend pflanzten Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva Bäume im Park