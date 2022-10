Gastmahl zu Ehren der GUS-Staatsoberhäupter in Sankt Petersburg

St. Petersburg, 7. Oktober, AZERTAC

In Sankt Petersburg wurde am Freitag, dem 7. Oktober zu Ehren der GUS-Staatsoberhäupter, die am informellen Gipfel der Staatschefs der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) teilgenommen haben, ein Gastmahl gegeben, wie AZERTAC berichtete.

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev nahm ebenfalls am Gastmahl teil.