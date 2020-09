Gebäude von UNEC nach einer umfassenden Rekonstruktion wieder zur Nutzung übergeben VIDEO

Baku, 3. September, AZERTAC

Das Lehrgebäude der Aserbaidschanischen Staatlichen Wirtschaftsuniversität (UNEC) im Bezirk Yasamal von Baku wurde vollständig rekonstruiert und wieder zur Nutzung übergeben.

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und First Lady Mehriban Aliyeva nahmen am 3. September an der Eröffnungsveranstaltung teil, berichtet die Nachrichtenagentur AZERTAC.