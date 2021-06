General Managerin von Sinovac: Wir werden Aserbaidschan weiterhin mit Impfstoffen versorgen

Peking, 8. Juni AZERTAC

Die Gesellschaft “Sinovac Biotech“ wird Aserbaidschan weiterhin mit Impfstoffen gegen das COVID-19-Virus versorgen.

Das sagte Yang Guang, General Managerin von Sinovac Biotech, in einem Interview mit AZERTAC. Sie sprach in ihrem Interview über die Zusammenarbeit mit Aserbaidschan und sagte: “Es ist erfreulich, dass unser Unternehmen eng mit Aserbaidschan zusammenarbeitet. Wir werden unsere Partnerländer, einschließlich Aserbaidschan im Kampf gegen Coronapandemie weiterhin mit Impfstoffen versorgen. Der vom chinesischen Unternehmen Sinovac hergestellte Impfstoff Coronavac wird seit dem 18. Januar in Aserbaidschan im Impfprozess häufig eingesetzt.