Generaldirektor der kirgisischen Nachrichtenagentur Kabar Kubanychbek Taabaldiev

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Freunde, sehr geehrter Aslan Aslanov, ich grüße Sie alle aus Bischkek. Im Namen der Nachrichtenagentur Kabar und in meinem eigenen Namen gratuliere ich Ihnen herzlich zum 100-jährigen Jubiläum von AZERTAC. AZERTAC hat in diesen 100 Jahren große Erfahrungen gesammelt. Es ist eine Quelle zuverlässiger Informationen für alle über Aserbaidschan und hat zu Recht weltweit einen großen Ruf und Respekt. Der jüngste Vorsitz von AZERTAC in einer großen Organisation wie Asien-Pazifik-Nachrichtenagenturen OANA seit drei Jahren ist ein sprechender Beweis dafür. AZERTAC genießt heute hohes Ansehen auch in den GUS-Ländern sowie unter den Nachrichtenagenturen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS-Informationsrat). Unsere Agenturen AZERTAC und Kabar sind Mitglieder des GUS-Informationsrates. Wir schätzen unsere Freundschaftsbeziehungen hoch ein. Ich bin mir sicher, dass AZERTAC ihre Arbeit unter der Leitung von einem hoch angesehenen Leiter wie Aslan Aslanov weiterhin erfolgreich fortsetzen und gute Ergebnisse erzielen wird. Möge dieses hundertjähriges Jubiläum eine neue Etappe in der Geschichte der Agentur für das Wohl aller Aserbaidschaner einleiten. Sehr geehrter Aslan Aslanov, ich wünsche Ihnen und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von AZERTAC gute Gesundheit sowie Ihrer Agentur und Ihrem ganzen Land Fortschritt und Erfolg.