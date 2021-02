Georgien Außenminister besucht bald Aserbaidschan

Tbilissi, 17. Februar, AZERTAC

Der stellvertretende Ministerpräsident, Außenminister von Georgien Dawit Salkaliani wird am Donnerstag, dem 18. Februar einen Besuch Aserbaidschan abstatten, um an einem für den 19. Februar in Baku anberaumten neunte trilaterale Treffen der Außenminister Aserbaidschans, der Türkei und Georgiens teilzunehmen, wie das georgische Büro von AZERTAC mitteilt.

Im Rahmen seines Aserbaidschan-Besuchs wird Dawit Salkaliani mit seinen aserbaidschanischen und türkischen Amtskollegen Jeyhun Bayramov und Mevlüt Çavuşoğlu Vier-Augen-Gespräche führen.

Das letzte trilaterale Treffen der Außenminister Aserbaidschans, der Türkei und Georgiens fand im Dezember 2019 in Tiflis statt. Bei diesem Treffen wurde die Abhaltung des nächsten 9. Treffens in Baku vereinbart.