Georgien: Zahl der Corona-Todesfälle gestiegen

Tiflis, 9. August, AZERTAC

Die Zahl der täglichen gemeldeten Corona-Todesfälle in Georgien ist gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden starben 44 Menschen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion. Am vergangenen Tag wurden bei 2236 weiteren Personen Corona-Neuinfektionen nachgewiesen, womit

die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 450 149 steigt, wie AZERTAC unter Berufung auf das Georgische Nationale Zentrum für Kontrolle über Krankheiten und öffentliche Gesundheit mitteilt.

Bisher wurden in Georgien insgesamt 6128 Todesfälle registriert. Nach offiziellen Angaben gelten 403 762 Menschen als geheilt.