Georgien erkennt sogenannte Wahlen in Berg-Karabach nicht an

Tiflis, 1. April, AZERTAC

Das georgische Außenministerium hat eine Erklärung über die am 31. März in den besetzten Gebieten Aserbaidschans abgehaltenen sogenannten "Präsidentschafts- und Parlamentswahlen abgegeben, wie das georgische Büro von AZERTAC mitteilte.

In der Erklärung heißt es: "Georgien unterstützt die Souveränität und territoriale Integrität Aserbaidschans und erkennt die Wahlen in Berg-Karabach nicht an.

"Georgien ist für eine friedliche Beilegung des Berg-Karabach-Konflikts und auf Grund der Normen und Grundsätze des Völkerrechts, hieß es im Statement.