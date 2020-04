Georgien unterstützt Souveränität und international anerkannte territoriale Integrität Aserbaidschans

Tiflis, 15. April, AZERTAC

Georgien erkennt die sogenannte "Berg-Karabach-Republik" und die Ergebnisse der zweiten Runde der "Präsidentschaftswahlen" in der Region Berg-Karabach in der Republik Aserbaidschan nicht an.

Das berichtet das georgische Außenministerium , wie das georgische Büro von AZERTAC mitteilt.

"Georgien unterstützt die Souveränität und die international anerkannte territoriale Integrität Aserbaidschans sowie die friedliche Beilegung des Konflikts auf Grund der Normen und Grundsätze des Völkerrechts", hieß es in dem Bericht.