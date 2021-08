Golfländer: Aserbaidschan exportiert 2021 Waren am meisten in den Iran

Baku, 18. August, AZERTAC

Innerhalb von sieben Monaten des laufenden Jahres exportierte Aserbaidschan unter den Golfstaaten Waren am meisten in den Iran, in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Saudi-Arabien.

Das geht aus einem Bericht des Zollkomitees hervor.

Aserbaidschan exportierte im Berichtszeitraum Waren im Wert von 17,3 Millionen US-Dollar in den Iran, 7,8 Millionen Dollar in die Vereinigten Arabischen Emirate und 2,8 Millionen Dollar nach Saudi-Arabien aus.

Die aserbaidschanischen Ausfuhren in die VAE und nach Saudi-Arabien seien im Berichtszeitraum gestiegen. Im Gegenteil gingen die Exporte aus Aserbaidschan in den Iran zurück, hieß es weiter.