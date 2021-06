Grand Prix in Baku: 2. freies Training

Baku, 4. Juni, AZERTAC

Die Formel 1 gastiert bereits zum fünften Mal im malerischen Baku am Kaspischen Meer. Der GP von Aserbaidschan wird in diesem Jahr am 4. und 6. Juni wegen der Coronapandemie ohne Zuschauer ausgetragen.

Um 14:00 Uhr Lokalzeit hat das 2. Freie Training der Formel 1 beim Grand Prix von Aserbaidschan begonnen, wie AZERTAC berichtet.

20 Piloten von 10 Teams nehmen am 2. Freien Training teil. Sie werden während einer Stunde versuchen, auf dem Stadtkurs in Baku am Kaspischen Meer die schnellste Zeit zu setzen.

Wer fuhr die schnellste Runde in der ersten Trainingssession? Die Bestzeiten aller Fahrer zum Durchklicken:

Platz 20: Nikita Mazepin (Haas)

1. Training: 1:46.945m

Platz 19: Mick Schumacher (Haas)

1. Training: 1:46.899m

Platz 18: Nicholas Latifi (Williams)

1. Training: 1:45.774m

Platz 17: George Russell (Williams)

1. Training: 1:45.452m

Platz 16: Esteban Ocon (Alpine)

1. Training: 1:45.446m

Platz 15: Sebastian Vettel (Aston Martin)

1. Training: 1:45.415m

Platz 14: Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

1. Training: 1:45.384m

Platz 13: Lance Stroll (Aston Martin)

1. Training: 1:45.234m

Platz 12: Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

1. Training: 1:45.092m

Platz 11: Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)

1. Training: 1:44.943m

Platz 10: Valtteri Bottas (Mercedes)

1. Training: 1:44.891m

Platz 9: Fernando Alonso (Alpine)

1. Training: 1:44.777m

Platz 8: Lando Norris (McLaren)

1. Training: 1:43.996m

Platz 7: Lewis Hamilton (Mercedes)

1. Training: 1:43.893m

Platz 6: Pierre Gasly (AlphaTauri)

1. Training: 1:43.757m

Platz 5: Daniel Ricciardo (McLaren)

1. Training: 1:43.732m

Platz 4: Sergio Pérez (Red Bull)

1. Training: 1:43.630m

Platz 3: Carlos Sainz Jr. (Ferrari)

1. Training: 1:43.521m

Platz 2: Charles Leclerc (Ferrari)

1. Training: 1:43.227m

Platz 1: Max Verstappen (Red Bull)

1. Training: 1:43.184m