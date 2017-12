Guba Filiale der Teppichfabrik von "Azerkhalcha" eröffent VIDEO

Guba, 7. Guba, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 7. Dezember hat in der Region Guba die Eröffnung der Guba Filiale der Teppichfabrik der Offenen Aktiengesellschaft "Azerkhalcha" stattgefunden.

AZERTAC zufolge nahmen Staatspräsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva im Rahmen des Besuchs in Guba an der Eröffnung der Filiale teil.

Das Staatsoberhaupt und seine Ehegattin durchschnitten das rote Band vor dem Gebäude der Niederlassung.

Vorstandsvorsitzender von "Azerkhalcha" Vidadi Muradov informierte Staatspräsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva über geleistete Arbeiten.

Man teilte mit, dass die Zweigstelle 1300 Quadratmetern groß ist und 150 Werberinnen und 12 Betriebswirtschaftler beschäftigen wird.

Anschließend traf Präsident Ilham Aliyev Teppichmacherinnen und ließ sich mit ihnen fotografieren.

In den Werkstätten der Guba-Niederlassung von "Azerkhalcha" werden in verschiedenen Größen die Teppiche auf der Grundlage von historischen und originalen Schirvan-Ornamenten gewoben werden.