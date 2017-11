Gurban Gurbanov: Morgen werden wir versuchen, ein würdiges Spiel gegen gegnerisches Team zu spielen

Baku, 21. November, AZERTAC

Wir bereiten uns für ein sehr schweres Spiel vor. Es wird eine wichtige Partie sowohl für gegnerisches Team, als auch für uns sein. Wir werden morgen versuchen, ein würdiges Top-Spiel gegen den Gegner zu spielen.

Dies ist unser letztes Spiel in Baku in der Gruppenphase der UEFA Champions League. Wir kennen Chelsea gut.

Das sagte der Cheftrainer von FC Karabach Gurban Gurbanov am 21. November auf einer Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Chelsea in Baku, das im Rahmen der fünften Runde der Gruppenphase der UEFA Champions League am Mittwoch in Baku stattfinden wird.

Wir möchten, dass Karabachs Fans mit unserem Spiel zufrieden sind, wenn wir es auch verlieren würden, so Gurban Gurbanov.