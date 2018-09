Haselnuss-, Walnuss-und Kastanienfestival in Zagatala

Zagatala, 29. September, AZERTAC

Im Rayon Zagatala ist am 29. September zum ersten Mal internationales Haselnuss-und Kastanienfestival veranstaltet worden.

Das Festival wurde von Angehörigen der in Aserbaidschan akkreditierten Botschaften ausländischer Länder, Vertretern verschiedener Ministerien und Staatsbeamten, Abgeordneten, Haselnussproduzenten und Exporteuren sowie Bewohnern der Region besucht.

Der Hauptzweck des Festivals ist es, das wirtschaftliche, kulturelle und touristische Potential des Landes, einschließlich der Region Zagatala zu präsentieren.

Die Bezirksverwaltung und die Gäste legten zuerst Blumen am Denkmal vom Nationalleader im Heydar Park nieder und machten sich mit dem Heydar Aliyev Center vertraut.

Dann besuchte man den Haselnussgarten “Parzivan“ und die Nussverarbeitungsfabrik in Zagatala.

Beim Festival auf dem Dada-Gorgud-Platz in Zagatala schmeckten Gäste den Honigsirup und das Brot aus Haselnuss.

In den letzten drei Jahren haben die Haselnussgärten eine Gesamtfläche von 18 Tausend 503 Hektaren erreicht. Im Jahr 2016 wurden aus Zagatala in Summe von 90 Millionen Manat (45 Mio. Euro) und 2017 - 124,4 Millionen Manat Haselnussprodukte exportiert. Im vorigen Jahr wurden in der Region 13 Tausend 422 Tonnen Haselnüsse produziert. Im laufenden Jahr soll die Haselnussproduktion 15.000 Tonnen erreichen.

Derzeit gibt es in Zagatala mehr als 100 Haselnusssorten.

In den letzten drei Jahren wurden 47,5 Hektar neue Walnussgärten in der Region angelegt und die Fläche der bestehenden Walnussärten hat 481,5 Hektar erreicht. Darüber hinaus gibt es in der Region 70 Hektar Kastaniengärten.