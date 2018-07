Havarie im Wärmekraftwerk: Staatskommission eingesetzt

Baku, 3. Juli, AZERTAC

Wegen der seit einigen Tagen in Aserbaidschan herrschenden extremen Hitze ist es in einer der Umspannwerke des Wärmekraftwerkes GmbH in der Stadt Mingachevir zu einer Havarie gekommen. Sofort wurden notwendige Maßnahmen zur Behebung der Havarie im Kraftwerk eingeleitet.

Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev unterzeichnete einen Erlass über die Bildung einer Staatskommission für die Untersuchung der Ursachen für die Havarie.

Erster stellvertretender Premierminister der Republik Aserbaidschan wurde zum Vorsitzenden der Kommission ernannt.