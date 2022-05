Heute findet erstes ESC-Halbfinale 2022 statt

Baku, 10. Mai, AZERTAC

Der 66. Eurovision Song Contest findet 2022 im PalaOlimpico in Turin statt. Heute ab 21 Uhr läuft das erste Halbfinale. 17 Länder treten an, zehn qualifizieren sich für das Finale.

Warm-up und erstes Halbfinale hier im Livestream - Um 20.15 Uhr begrüßen euch hier im Livestream Alina Stiegler und Stefan Spiegel zum Warm-up. Um 21 Uhr beginnt dann die große Show live aus Turin.

Teilnehmer und Startplätze im ersten ESC-Halbfinale 2022

Startplatz Land Act Song

1 Albanien - Ronela Hajati "Sekret"

2 Lettland - Citi Zēni "Eat Your Salad"

3 Litauen - Monika Liu "Sentimentai"

4 Schweiz - Marius Baer "Boys Do Cry"

5 Slowenien - LPS "Disko"

6 Ukraine - Kalush Orchestra "Stefania"

7 Bulgarien - Intelligent Music Project "Intention"

8 Niederlande - S10 "De Diepte"

9 Moldau - Zdob și Zdub & Fraţii Advahov "Trenuleţul"

10 Portugal - Maro "Saudade, saudade"

11 Kroatien - Mia Dimšić "Guilty Pleasure"

12 Dänemark - Reddi "The Show"

13 Österreich - LUM!X & Pia Maria "Halo"

14 Island - Systur "Með hækkandi sól"

15 Griechenland - Amanda Georgiadi Tenfjord "Die Together"

16 Norwegen - Subwoolfer "Give That Wolf A Banana"

17 Armenien - Rosa Linn "Snap"

Es moderieren Laura Pausini, Alessandro Cattelan und Mika. Welches Land in welchem Halbfinale startet, wurde am 25. Januar beim sogenannten Allocation Draw in Turin ausgelost. Die Startreihenfolge für das erste Halbfinale hat die European Broadcasting Union (EBU) am 29. März bekannt gegeben. Neben den teilnehmenden Ländern dürfen als sogenannte Big-Five-Länder auch Italien und Frankreich im ersten Semi mit abstimmen, welche Acts ins Finale kommen.