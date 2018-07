Heute treffen sich Russland und Kroatien im Viertelfinale der WM 2018

Baku, 7. Juli, AZERTAC

Das letzte Viertelfinale steht an: Am heutigen Samstag, den 7. Juli 2018 kämpfen Gastgeber Russland und Geheimfavorit Kroatien um den letzten Halbfinalplatz dieser WM. Schon am Nachmittag (um 18.00 Uhr Bakuer Zeit) spielen Schweden und England heute aus, wer als Gegner im Halbfinale wartet. Die beiden Teams wissen also bereits vor dem Spiel, was im Falle eines Erfolges im Viertelfinale auf sie zukommt. Doch zuerst gilt es für Russland und Kroatien, im Spiel gegeneinander die Erfolge aus den ersten vier Turnierspielen zu bestätigen. Es wird spannend: Welches der beiden Überraschungsteams dringt bis ins Halbfinale vor?

Wer hätte es vor der WM gedacht? Russland steht heute im Viertelfinale der WM. Vor dem Turnier mussten die Gastgeber durchaus befürchten, dasselbe Schicksal zu erleiden wie so viele Gastgeber zuvor, nämlich unter dem Druck zu zerbrechen und trostlos in der Gruppenphase auszuscheiden. Russland hat dies nicht nur abgewendet, sondern auch noch getoppt. Im Achtelfinale schaltete die Sbornaja niemand anderen als einen der Topfavoriten aus: die Spanier!.