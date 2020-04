Heydar Aliyev Center mit WHO-Flagge angestrahlt VIDEO

Baku, 17. April, AZERTAC

Als Ausdruck der Solidarität Aserbaidschans mit den Ländern, in denen die Coronavirus-Pandemie (COVID-19) weit verbreitet ist, wurde am 16.04.2020 Heydar Aliyev Zentrum in den Farben der Flagge der Weltgesundheitsorganisation (WHO) angestrahlt, wie AZERTAC berichtete.

Das Heydar Aliyev Zentrum wird täglich in den Farben der Flagge eines vom Coronavirus betroffenen Staates beleuchtet.

Bisher wurde das Gebäude in den Farben der Flaggen von China, Frankreich, Deutschland, dem Iran, Italien, Russland, Spanien, der Türkei, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Georgien und EU angestrahlt.