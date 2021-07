Illegale bewaffnete armenische Gruppen verletzen aserbaidschanischen Soldaten in Richtung Aghdam

Baku, 7. Juli, AZERTAC

Am Dienstag, dem 6. Juli um 17:50 Uhr Lokalzeit haben illegale bewaffnete armenische Gruppen auf dem Territorium Aserbaidschans Einheiten der aserbaidschanischen Armee in Richtung des Dorfes Aliaghali in der Region Aghdam beschossen, wo russische Friedenstruppen vorübergehend stationiert sind.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC wurde ein aserbaidschanischer Soldat mit dem Namen Dadashov Sakit Ahliman oglu durch Beschuss verletzt.