Illegale bewaffnete armenische Gruppierungen töten aserbaidschanischen Soldaten

Baku, 3. August, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 3. August, in den Morgenstunden haben Mitglieder illegaler bewaffneter armenischer Gruppierungen auf dem Territorium Aserbaidschans, wo das Friedenskontingent der Russischen Föderation vorübergehend stationiert ist, auf die Stellungen von Einheiten der aserbaidschanischen Armee, die sich in Richtung Latschin Region befinden, intensiv geschossen.

Wie AZERTAC unter Berufung auf den Pressedienst des Verteidigungsministeriums berichtet, ist ein aserbaidschanischer Soldat mit dem Namen Kazimov Anar Rustam oglu an den Folgen einer Schusswunde gestorben.

Seitens Aserbaidschans sind Gegenmaßnahmen ergriffen worden, hieß es.