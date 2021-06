Im Ministerkabinett Vorbereitungen für EM-Spiele 2020 erörtert

Baku, 9. Juni, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 9. Juni fand eine Videokonferenz unter dem Vorsitz des Premierministers der Republik Aserbaidschan Ali Asadov statt, um die vier Spiele der Endrunde der Fußball-Europameisterschaft in Baku auszurichten.

Laut der Auskunft des Ministerkabinetts gegenüber AZERTAC wurden bei dem Treffen über die Vorbereitungen berichtet und entsprechende Aufträge gegeben.

Die Fußball-EM 2021 soll anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Wettbewerbs in einer besonderen Form stattfinden: So werden die Spiele vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 in elf europäischen Städten ausgetragen.

Am 11. Juni beginnt in Rom die Fußball-Europameisterschaft mit dem Spiel Italien gegen die Türkei.